В аптеках Алтайского края активисты не нашли важного лекарства

В среднем пациенту требуется три упаковки "Кетостерил" препарата в месяц Фото: pixabay.com

Активисты Общероссийского народного фронта в Алтайском крае обнаружили, что в аптеках отсутствует препарат «Кетостерил». Они призвали Минздрав региона разобраться с этой ситуацией.

В пресс-службе краевого ОНФ сообщают, что ранее общественникам поступило несколько жалоб от льготных категорий граждан на невозможность купить «Кетостерил». Это лекарство применяется при хронической почечной недостаточности как дополнительный источник аминокислот. При стандартном течении болезни пациенту требуется три упаковки этого дорогостоящего препарата в месяц.

В Миздраве рассказали, что лекарство начнут выдавать по рецептам в ближайшие дни. Отсутствие препарата в аптеках связано с тем, что во втором полугодии два аукциона на его поставку были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок от потенциальных поставщиков. Поставщика удалось найти только с третьего раза.

Половина закупленного «Кетостерила» по контракту должна была быть поставлена до 1 октября.

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