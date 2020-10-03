Алтайские учителя будут получать денежное вознаграждение за классное руководство

Все региональные выплаты за классное руководство сохраняются. Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве образования Алтайского края рассказали об оплате за классное руководство. В ведомстве отметили, что задачу поддержать классный руководителей поставил Владимир Путин. Президент отметил, что именно на них лежит особая ответственность за воспитание и образование детей.

– Ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей с 1 сентября будут получать около 15 тысяч классных руководителей Алтайского края. Уточню, один педагог может получать эту выплату за каждый класс, независимо от количества учащихся в нем, но не более 2-х выплат одному человеку при условии осуществления классного руководства в двух и более классах, – рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицына.

На эти цели из федерального бюджета поступило 470 млн рублей. Галина Синицына отметила, что при этом сохраняются все региональные выплаты, которые классные руководители получали на региональном уровне.

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