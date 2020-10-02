Алтайские фермеры распродают или забивают скот из-за нехватки корма

Многим пришлось либо пустить скот на мясо, либо продать - по тысяч 20 за голову. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайским фермерам пришлось пойти на отчаянный шаг: из-за нехватки кормов пустить скот на мясо либо продать перекупщикам живым весом. Такая ситуация, в частности, сложилась в селе Сибирячиха Солонешенского района.

Для этого предгорного района с «альпийскими» пейзажами бескормица – нонсенс. В этом году из-за засухи трава местами вырастала не выше 5 см, так что сена вдвое меньше, чем обычно. Например, вместо 60 тюков сена в этом году получилось заготовить всего-то 34.

Чтобы купить недостающее сено, требуются десятки тысяч рублей. Но это не всем по карману. Многим пришлось либо пустить скот на мясо, либо продать - по тысяч 20 за голову. Но молоком коровы могли бы приносить хозяину 10 тыс. каждый месяц.

Меры предпринимаются. Так, между хозяйствами, пострадавшими от засухи, алтайские власти распределяют 300 млн рублей. Эти деньги можно направить на развитие бизнеса, но многие предпочитают докупать корма.

Ещё одна мера - перемещение скота. Молодняк на доращивание закупает одно из предприятий Бийского района, а власти компенсируют ему часть затрат. Но в программе участвуют только степные зоны. Для остальных остается только закупать сено, сообщает ГТРК Алтай.

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