Глава Барнаула сдал тест на коронавирус

Вячеслав Франк Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк сдал тест на коронавирус. Причины для этого были. В частности, он контактировал с губернатором Виктором Томенко, у которого ранее выявили ковид, а затем и пневмонию.

Как сообщает Алтапресс, тест мэра показал отрицательный результат. Вячеслав Франк чувствует себя хорошо и находится на рабочем мест.

Ранее сообщалось, что у одного из сотрудников Минспорта Алтайского края обнаружили ковид. В связи с чем две трети сотрудников министерства ушли на дистанционный режим работы. Также инфицированными оказались часть депутатов Алтайского заксобрания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Миллион просмотров за сутки: Гарик Харламов выложил курьезное видео с мэром Барнаула в Инстаграме

Гарик Харламов выложил нашумевшее видео с мэром Барнаула, натягивающим себе на глаза маску вместо очков (подробнее)