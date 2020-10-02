Барнаулец в костюме гусара оплачивал проезд женщинам и делал им комплименты

Гусар в Барнауле.
Фото: принтскрин видео.
В Барнауле в пятницу, 2 октября, в общественном транспорте заметили гусара, который оплачивал проезд всем женщинам. Жители краевой столицы опубликовали видео в социальных сетях.
Гусар ездил в автобусе № 57 и не только оплачивал проезд женщинам, но и делал им комплименты. В ответ жительницы краевой столицы благодарили незнакомца.
Многие пассажиры и даже водитель автобуса снимали гусара на телефоны, кто-то спрашивал, откуда он и зачем это делает. Однако он был краток и отвечал всем, что настоящий гусар всегда стремится и желает делать приятное дамам.
Откуда появился этот интересный персонаж, пока неизвестно.
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