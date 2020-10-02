Жители Алтайского края в 2020 году оплатили на почте около 15 тыс. штрафов ГИБДД

В почтовых отделениях Алтайского края с января по сентябрь 2020 года жители региона оплатили около 15 тыс. штрафных квитанций ГИБДД.

За 9 месяцев текущего года наибольшее количество оплаченных штрафов было зафиксировано в отделениях почтовой связи Бийского почтамта. Так, жители г. Бийска совершили почти 3,5 тысячи платежных операций с помощью Почты России. На втором месте оказался Рубцовский почтамт - около 3,2 тысяч штрафов оплатили водители Бийска на почте. Третье место по количеству оплаченных квитанций от ГИБДД досталось Барнаульскому почтамту. Жители краевой столицы оплатили в почтовых отделениях более 2,2 тысяч платежных поручений.

Клиенты совершали оплату в отделениях почты, на дому, с помощью почтальонов, оснащенных мобильно-кассовыми терминалами, а также на сайте компании и в ее мобильном приложении. Для того, чтобы оплатить штраф через мобильное приложение Почты России, вовсе не обязательно иметь квитанцию. Расширенная поисковая система позволяет находить штрафы не только по номеру постановления, но и по номеру водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. Оплата через приложение может быть осуществлена только по безналичному расчету, чек формируется в электронном виде, при необходимости его можно распечатать. При оплате в отделении или через почтальона выдается бумажный чек. На следующий день после совершения оплаты сведения о платеже поступают в информационную систему о государственных и муниципальных платежах.

Согласно Федеральному закону № 437-ФЗ от 22 декабря 2014 г, штраф, оплаченный не позднее 20 дней с даты вынесения постановления, может быть оплачен в размере половины суммы.