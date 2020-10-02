Некоторых сотрудников алтайского минспорта отправили на “удаленку” из-за коронавируса у коллеги

Работа в дистанционном режиме. Фото: pixabay.com

Часть сотрудников Министерства спорта Алтайского края работают в дистанционном режиме. Это связано с тем, что у одного из их коллег тест на коронавирус оказался положительным, сообщает пресс-служба правительства региона

Известно, что на "удаленке" работают две трети сотрудников алтайского минспорта.

Напомним, ранее мы сообщали, что губернатора Алтайского края Виктора Томенко госпитализировали с двухсторонней пневмонией в краевую клиническую больницу.

По последним данным за минувшие сутки число инфицированных в регионе увеличилось еще на 101 случай и составило 14022. Продолжают лечение 1190 человек, из них в госпиталях находятся 1163 пациента, на амбулаторном лечении в условиях дневного стационара на дому - 27.

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