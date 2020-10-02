Жительница Барнаула поборется за килограмм золота в популярном шоу

Мария Гайдук. Фото: пресс-службы телеканала ТНТ, г.Барнаул

В новом выпуске шоу «Золото Геленджика» примет участие уроженка Барнаула Мария Гайдук. Победитель сможет получить целый килограмм золота, впрочем, если сможет до конца пройти все семь испытаний, пишет пресс-служба ТНТ.

Жительница краевой столицы призналась, что участие в проекте:«Золото Геленджика» для нее – это воспоминание на всю жизнь.

– За время съемок я получила столько ярких и незабываемых впечатлений и эмоций, что даже не описать словами! Испытания – это восторг! По телевизору сейчас кажется, что все так просто, но на съемках выполнять задания было очень сложно и волнительно, адреналин переполнял. На съемках ощущала себя героем компьютерной игры. Безумно рада, что из-за скуки на карантине решилась на участие в проекте. Хочется вернуться вновь, чтобы преодолеть новые этапы и испытать все это вновь! Старалась пройти как можно больше испытаний, чтобы достойно представить свой родной Алтайский край, – сказала Мария Гайдук.

Отметим, что до финала дойдут пятеро самых удачливых и проворных, но только один из них получит шанс забрать у Ивана Охлобыстина золотой слиток.

Выпуск шоу с участием жительницы Барнаула можно будет посмотреть в это воскресенье в 19 часов.

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