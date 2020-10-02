Звезда фильма «Бумер» почтил память Василия Шукшина

Андрей Мерзликин в образе Егора Прокудина Фото: Олег УКЛАДОВ

Звезда известного фильма про бандитов «Бумер» Андрей Мерзликин в день памяти Василия Шукшина вспомнил на своей странице в Instagram об этом писателе и режиссере.

2 октября 1974 года Василий Шукшин скоропостижно скончался во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Он ушел тихо, ночью, когда все спали. Бездыханное тело обнаружил близкий друг Василия Макаровича Георгий Бурков. Причиной смерти назвали инфаркт миокарда.

В день памяти алтайского писателя, режиссера и актера вспоминают его близкие и коллеги. В их числе и Андрей Мерзликин. Конечно, он не был знаком с Шукшиным лично, но много раз признавался в любви к его творчеству. А с некоторых пор актер исполняет роль Егора Прокудина в спектакле «Калина красная» по мотивам известного фильма. В оригинале этого персонажа играл сам Василий Макарович.

Сегодня Андрей Мерзликин опубликовал на своей странице письмо Василия Шукшина, которое он написал своей матери со съемок фильма «Они сражались за Родину». Так сложилась судьба, что Мария Сергеевна получила весточку от сына в день, когда его не стало.

«Я жив-здоров, все в порядке. Здоровье у меня — нормально. Вот увидите в картине: я даже поправился. Все хорошо, родная. Мама, если тебя с бальзама слегка сшибает, то попеи его на ночь, тем более что он способствует к сну. Попить его надо подольше, люди годами пьют: привыкают и пьют, даже очень пожилые люди. Во всяком случае, вреда от него никакого. Ребятишки здоровеньки, слава Богу. Ездил я тут в Москву на 3 дня, сходил с Машеи в школу... И радостно, и грустно. Какая она еще школьница! Целыми днями играет с Ольгои да с заи цем (заяц в квартире живет), а про домашние задания забывает. А так все нормально. Извещение о посылочке успел получить, но было воскресенье... Спасибо, хорошая моя. Даи Бог тебе здоровья! За меня не беспокои ся, я серьезно говорю, что хорошо себя чувствую. Ну, обнимаю тебя — Василии . Сюда больше уже не пиши», - пишет Шукшин.