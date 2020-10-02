Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 2 октября 2020 года составило 502

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 2 октября скончались 502 человека с коронавирусом, в том числе 215 случаев от COVID-19, 283 случая – иные причины смерти, четыре случая находятся на экспертизе.

По данным оперштаба края, за минувшие сутки умерли девять человек с коронаврусом: четыре – от COVID-19, пять – по иным причинам.

Отметим, что количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 14022, в том числе 1044 ребенка до 17 лет включительно.

Напомним, из общего числа заболевших 189 случаев – завозные, 7607 – по контакту с ранее заболевшими, 4525 – у больных внебольничной пневмонией, 3965 – у заболевших ОРВИ, в 5532 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше с каждым днем. Их уже 12330 человек, из них за прошедшие сутки из больниц выписали 45 пациентов.

Под меднаблюдением и на самоизоляции – 4222 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 498 тыс. человек. За прошедшие сутки – 5545.

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