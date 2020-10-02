Три человека пострадали в ДТП на Алтае

Авария на Алтае. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В селе Чепош Чемальского района Республики Алтай 1 октября произошла авария, в результате которой пострадали три человека, пишет ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что 57-летний водитель ВАЗ-21102 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог поворачивал налево. Он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем LADA Granta. За рулем был 28-летний мужчина.

Он ехал во встречном направлении прямо и пользовался преимущественным правом проезда перекрестка.

В результате ДТП травмы получили водитель и пассажир автомобиля ВАЗ, а также пассажир LADA Granta. Их доставили в районную больницу. Госпитализация не потребовалась.

Известно, что оба водителя были трезвые. По факту ДТП проводят проверку.

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