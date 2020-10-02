Мечтающая о ребенке жительница Новоалтайска стала участницей шоу «Миллион на мечту»

Татьяна Инговатова Фото: предоставлено телеканалом ТВ-3

Жительница Новоалтайска Татьяна Инговатова стала участницей шоу «Миллион на мечту» на телеканале ТВ-3. Она рассказала, что подорвала здоровье на вагоностроительном предприятии – и ничего не получила взамен, пишет пресс-служба телеканала.

Татьяна Инговатова 9 лет работала в цехах тяжелого машиностроения. Сейчас у нее астма, болью в суставах, проблемами с сердцем и гинекологией.

– В мои 36 лет у меня давление 160 - у меня просто-напросто выскакивает сердце! Соответственно, я практически ничего не могу делать по дому, не могу даже мыть посуду, потому что это – химия. Но самое важное для меня это проблемы с гинекологией, потому что, работая там, я потеряла ребенка, – говорит женщина.

Татьяна потеряла ребенка на первом месяце беременности, когда еще продолжала ходить на работу. Позднее у нее случился отек Квинке. За несколько дней до приступа с напарницей по цеху произошла такая же история. После выписки из больницы, предприятие уволило женщин.

Теперь жизнь Татьяны — это череда обследований, анализов, хождений по докторам. Главная мечта женщины – родить третьего ребенка. У них с мужем уже есть два мальчика, и теперь они мечтают о дочке. Однако состояние здоровье Татьяны не позволит ей выносить ребенка.

Местные доктора разводят руками, а денег на полное обследование у семьи сейчас нет. Именно это и побудило девушку из Новоалтайска отправиться в Москву, чтобы заработать миллион для высококачественного медицинского обследования и диагностики.

Совсем скоро станет известно, сможет ли она растопить своей историей сердца жюри, в которое вошли продюсер Яна Рудковская, актриса Настасья Самбурская, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и предприниматель Андрей Трубников.

Выпуск шоу«Миллион на мечту» (16+) покажут в 19 часов.

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