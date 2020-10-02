Экипажи ДПС круглосуточно дежурят на шоссе Ленточный бор в Барнауле

ДПС. Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция Алтайского края просит автомобилистов соблюдать скоростной режим на шоссе Ленточный бор в краевой столице. В настоящее время там проходят ремонтные работы, в связи с чем и снизили разрешенную скорость, пишет пресс-служба ведомства.

На участке Ленточного бора в Барнауле работает спецтехника, скорость движения в соответствии с временными знаками ограничена 40 км/ч. Там круглосуточно работают экипажи ДПС.

Нарушения ПДД фиксируют с помощью специальных технических средств в автоматическом режиме. Скоростной режим 40 км/час установлен до окончания ремонтных работ.

– Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, безопасных дорог! – резюмировали ведомстве.

Напомним, дорогу решили расширить до четырех полос. Реконструкция позволит в будущем сократить время пребывания «в пробках» жителей и гостей нашего региона. Общая стоимость работ составляет более 465 млн рублей. Подробнее здесь.

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