Сирены зазвучат в городах и райцентрах Алтайского края

Людей просят сохранять спокойствие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 2 октября, в Алтайском крае МЧС проверит системы оповещения населения. Проверка начнется с централизованного запуска электрических сирен во всех городах и районных центрах края. Жителей просят сохранять спокойствие, пишет пресс-служба ведомства.

Сирены загудят с 10 до 12 часов. Их прерывистое звучание в течение трех минут является сигналом оповещения гражданской обороны «Внимание всем!». Его запускают перед передачей сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций.

- При проведении проверок систем оповещения вместо сигналов оповещения гражданской обороны или информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций трехкратно передается сообщение о проведении проверки технического состояния региональной или местной системы оповещения населения, - отмечают в МЧС.

Услышав сигнал оповещения гражданской обороны «Внимание всем!» следует включить телевизор на канале «Россия 1». Радиоприемники нужно переключить на программу «Радио России».

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