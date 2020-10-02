Из-за недобросовестного подрядчика школу в алтайском селе сдадут на год позже

Будущая школа. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В селе Заводском Троицкого района в четвертом квартале 2020 года должны были закончить строительство школы на 140 человек. Однако подрядная организация выполнила лишь часть работ и не смогла продолжить дальнейшее строительство, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Цена контракта на возведение школы составила 257 млн рублей. Средства выделили из федерального и краевого бюджетов. Строительство начали в конце 2019 года, удалось выполнить только часть работ на сумму 15 млн рублей. С недобросовестным подрядчиком уже расторгли контракт.

Сейчас завершается процесс проведения торгов. Контракт с другой подрядной организацией заключат к 15 октября. Замдиректора Единого стройзаказчика Алтайского края Наталья Лукьянчикова добавила, что современные технологии позволяют проводить работы в зимнее время. Школу должны построить к декабрю 2021 года.

Александр Климин, зампред правительства края отметил, что последние изменения в законодательстве позволят впредь избегать подобных ситуаций с недобросовестными строителями.

- С 1 сентября вступили изменения в 44-й федеральный закон. Теперь строительство объектов социальной инфраструктуры можно не только через аукцион проводить, но еще и на конкурсной основе. Она дает возможность выбирать компетентного, опытного подрядчика, - резюмировал он.

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