Алтайского предпринимателя обвиняют в налоговых махинациях на 16 млн рублей

Уголовное дело направили в суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае предпринимателя будут судить по обвинению уклонении от уплаты налогов, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, которое занимается грузоперевозками. С 2017 по 2019 год компания применяла общий режим налогообложения и была плательщиком налога на добавленную стоимость. Однако в ведомстве отмечают, что предприниматель захотел уклониться от уплаты налогов.

- Для этого он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы оказанных услугах Обществу. В действительности данные фирмы никаких транспортных услуг не оказывали, - сообщает в краевом Следкоме.

После этого недостоверные сведения включали в налоговые декларации по НДС. По данным следствия, предприниматель не уплатил в бюджет налоги на общую сумму, превышающую 16 млн рублей.

Во время предварительного следствия директор общества отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. На его имущество наложили арест. Уголовное дело направили в суд.

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