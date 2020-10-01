Фура и две легковушки столкнулись в Барнауле

Судя по повреждениям, пострадавших в аварии нет Фото: Анна СЕМИНА

В четверг вечером, 1 октября, в Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры и двух легковушек.

Жители спального района Барнаула этим вечером могли увязнуть в многокилометровой пробке из-за аварии, участниками которой стали сразу три транспортных средства – фура и две легковушки. При этом они заняли две полосы движения на Павловском тракте.

Авария произошла в конце рабочего дня в районе пересечения Павловского тракта и улицы Малахова, в направлении Попова. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Аваркома и составили схемы ДТП, после чего его участники покинули проезжую часть, чем значительно облегчили судьбу спешащих домой после работы людей.

Судя по расположению автомобилей, «Тойота» и фура двигались по полосам, согласно разметке. Каким образом между ними оказалась зажата еще одна легковушка – установят сотрудники ГИБДД.