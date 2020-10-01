На Алтае 57-летнюю женщину обвинили в покушении на убийство

Женщина пырнула ножом не менее трех раз Фото: Анна СЕМИНА

57-летняя жительница Первомайского района Алтайского края пойдет под суд по обвинению в покушении на убийство. Она чуть не отправила на тот свет односельчанина.

Как установило следствие, в один из августовских дней пьяная женщина пришла в дом к односельчанину. Она думала, что он что-то у нее украл.

- Из-за малозначительного повода она умышленно нанесла знакомому не менее трех ударов ножом в область жизненно-важных органов, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

К счастью, медикам удалось сохранить жизнь 43-летнему мужчине. Ему успели вовремя оказать квалифицированную помощь.

По факту покушения на убийство было возбуждено уголовное дело. На стадии предварительного следствия женщина полностью признала свою вину. Сейчас она ожидает суда.

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