15-летнего подростка из Бийска обвиняют в совершении целого списка преступлений

В настоящее время подросток ожидает суд Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске под суд пойдет 15-летний подросток, которого обвинили в целом ряде преступлений.

Список статей, по которым обвиняют парня можно перечислять бесконечно: «угроза убийством», «кража», «мелкое хищение», «покушение на кражу», «кража, совершенная из одежды» и т.д.

Как установило следствие, с марта 2018 по январь 2020-го подросток совершал кражи из автомобилей, которые были припаркованы во дворах жилых домов, из подсобок магазинов, крал сотовые телефоны и планшеты из отделов техники, крал банковские карты у посетителей кафе и питейных заведений. В общей сложности следователи установили 20 эпизодов краж на общую сумму более ста тысяч рублей.

- В ходе следствия, обвиняемый полностью признал вину в содеянном, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Прокурор Бийска утвердил обвинительное заключение. В настоящее время подросток ожидает суд.