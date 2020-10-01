Несколько игроков баскетбольного клуба «Барнаул» заразились коронавирусом

БК "Барнаул" частично ушел на карантин Фото: предоставлено пресс-службой

Баскетбольный клуб «Барнаул» отменил матч 1/16 Кубка России против БК «Руна-баскет» (Москва) из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.

Эта игра должна была состояться в воскресенье, 4 октября.

Пресс-служба баскетбольного клуба «Барнаул» сообщает об отмене матча 1/16 финала Кубка России между БК «Барнаул» и БК «Руна-баскет», который должен был состояться 4 октября в Барнауле в СК «Победа».

- Матч в воскресенье не состоится в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом среди представителей БК «Барнаул», - говорится в заявлении администрации клуба. - О том, состоится ли матч в другие сроки или он будет отменен вовсе, мы сообщим дополнительно.

Напомним, ранее коронавирус выявили у 14 членов хоккейной команды «Динамо-Алтай». Среди инфицированных игроки и административный штаб. Предстоящие игры с ХК «Юниор» (Курган) перенесут на более поздние даты по согласования с обеими командами.

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