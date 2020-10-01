Мотоциклист сбил пешехода в Барнауле

Пострадал и водитель мотоцикла и девушка-пешеход Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером в среду, 30 сентября, в Барнауле опять сбили человека на пешеходном переходе. ДТП произошло на проспекте Строителей, в районе КДМ.

По словам очевидцев, авария произошла около девяти часов вечера. По данным полиции, за рулем мотоцикла Racer был водитель 2003 года рождения без прав. В районе дома №21 на проспекте Строителей он допустил наезд на пешехода 1992 года рождения, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия оба получили травмы. Девушку госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, за последний месяц это не первое ДТП, когда пешеходы получают травмы на «зебре». Некоторые из тех случаев завершились летально. Так, в числе самых громких происшествий - авария на проспекте Космонавтов, где женщину переехали сразу три автомобиля, а также на проспекте Ленина в районе «ГЕОмаркета». В последнем случае водитель скрылся с места ДТП и был задержан позже. Как показала экспертиза, он был пьян. Пострадавшая скончалась.

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