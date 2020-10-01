Как алтайские дороги делают более качественными и безопасными

Дорога. Фото: Олег УКЛАДОВ

С каждым годом появляется все больше пешеходов и автомобилей, актуализируется вопрос безопасности дорожного движения. В связи с этим растет потребность обновлять и совершенствовать дорожную инфраструктуру. Особое внимание этому вопросу уделяют в Алтайском крае.

Максимальная безопасность всех участников движения

–Партпроект «Безопасные дороги», опираясь на мнение экспертного сообщества, общественных организаций и региональных общественных советов, всегда выступает на стороне здравого смысла для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность всех участников дорожного движения. Мы поддержали инициативу о передаче сборов от транспортного налога муниципалитетам. Это позволит на местах тратить совершенно другие по объему денежные средства на содержание улично-дорожной сети в каждом, даже самом маленьком, населенном пункте страны, – подчеркнул координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский

Что уже сделали

Николай Данилин, депутата АКЗС и координатор партийного проекта «Безопасные дороги» сообщил, что в этом году планировалось привести в нормативное состояние 133 объекта регионального или межмуниципального, местного значения, общей протяженностью более 502 км.

По состоянию на конец сентября строительно-ремонтные работы в крае завершены на 106 объектах, на остальных еще продолжаются.

– Что же касается федеральных трасс, то здесь в нормативное состояние приведено уже порядка 85% сети и это дает нам повод говорить о пересмотре скоростного режима на современных автомагистралях. Пока он не скорректирован, мы разделяем мнение руководства партии и выступаем против снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч», — добавил Владимир Афонский.

Работа с законодательством

В 2020 году партпроект выступил против идеи повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. Кроме того, позиция партпроекта была учтена в разработанном Правительством законопроекте о запрете высаживать детей из транспорта даже если у них нет денег на проезд.

Кроме того, мы обсуждали новый профессиональный стандарт инструкторов по вождению автомобиля, который вступит в силу уже 28 октября.

–Нам удалось настоять на введении регламента установки передвижных комплексов видеонаблюдения. Мы обязательно продолжим работу над регламентом оспаривания штрафов, выписанных по данным таких комплексов. Я абсолютно уверен, что проблемы, влияющие на повышение уровня безопасности на дорогах и непосредственно затрагивающие интересы граждан, должны рассматриваться системно и проходить через широкое общественное обсуждение, быть принятыми гражданским обществом, прежде чем любые, даже самые лучшие, идеи станут законодательной нормой», — подчеркнул парламентарий.

Отметим, что партпроект будет заниматься и новыми транспортными отраслями.

– Мы готовим ряд предложений, направленных на улучшение качества жизни граждан, например, предоставление льгот на проезд по платным дорогам для многодетных семей. Основополагающей темой нашего партпроекта всегда была и остается детская безопасность, — резюмировал Владимир Афонский.