В Барнауле тяжелую травму получил сотрудник комбината железобетонных изделий

У рабочего диагностированы множественные травмы Фото: Олег УКЛАДОВ

На предприятии КЖБИ-2 в Барнауле в минувший вторник, 29 сентября, произошло ЧП, в результате которого тяжелые травмы получил один сотрудник.

Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul пишет, что одного из рабочих зажало тисками станка. Прямо с рабочего места, в тяжелом состоянии его увезли на скорой. По имеющейся на тот момент информации, у него были диагностированы закрытые переломы костей таза, а также обширные повреждения внутренних органов.

Как пишет ИА «Банкфакс», пострадавший – 33-летний мастер по изготовлению арматурных каркасов. Он пришел на работу всего два месяца назад. По информации издания, он якобы стоя у станка, нарушил требования безопасности, из-за чего его зажало тисками.

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