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Общество

Жительница Барнаула при попытке осечь хулиганов получила удар ногой в лицо

Удар был таким мощным, что у нее случилось сотрясение и перелом
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
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Сейчас по факту возбуждено уголовное дело за причинение телесны повреждений (112 УК РФ).

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело за причинение телесны повреждений (112 УК РФ).

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула оказалась на больничной койке из-за того, что пыталась осечь хулиганов. Один из них ударил ее ногой в голову.

В результате 57-летняя женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, сотрясением, переломом костей лицевого скелета, гематомами и еще рядом нарушений.

Как выяснилось, все произошло около 21.00 28 сентября, женщина возвращалась с работы, увидела у подъезда своего супруга, который выгуливал собаку. И тут они услышали шум у соседнего подъезда. Там двое неизвестных избивали их знакомых.

- В спарринге участвовали четверо - двое ранее не знакомых ауешников 27 и 24 лет и двоих, в какой-то мере знакомых семейной паре мужчин 41 и 44 лет. Муж женщины, естественно, попытался разнять противоборствующие стороны. А вот его супруга, к великому сожалению, не стояла в стороне и нарушила фольклорную мудрость о невстревании женщины в мужской конфликт, - пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul»

Сейчас по факту возбуждено уголовное дело за причинение телесны повреждений (112 УК РФ). Пославшего в голову женщины сокрушительное «маваши» мужчину задержали.