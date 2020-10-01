В Барнауле сгорел новый внедорожник

Автомобиль сгорел полностью

В ночь на 1 октября в одном из барнаульских дворов сгорел новый внедорожник Mitsubishi Pajero.

Об этом рассказали очевидцы происшествия в группе «Барнаул22» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, возгорание произошло во дворе дома на улице Попова, 61. По утро вспыхнул новенький Mitsubishi Pajero 2019 года выпуска. Для тушения вызвали пожарных. Также присутствовали сотрудники полиции. По предварительной информации – причина ЧП – поджог.

Всего по данным Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, за минувшие сутки в регионе было потушено 13 пожаров. На ликвидации возгораний было задействовано 88 человек личного состава противопожарной службы, а также 28 единиц техники.

Тем временем в пригороде Барнаула завершили противопожарную опашку земель вокруг населенных пунктов на границе с лесными и степными участками. Работы велись в селах Центрального района, Ленинского района, Индустриального района.