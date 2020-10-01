Снявшую квартиру в Барнауле девушку выставили на улицу из-за мошенника

Полиция возбудила дело по статье 159 УК Фото: Олег УКЛАДОВ

19-летняя девушка лишилась 11 тыс. рублей, когда попыталась арендовать квартиру. Она нашла объявление на одном из сайтов. Как выяснилось позже, предполагаемая для аренды квартира, ранее была арендована 20-летним парнем, который, как позже установили, ещё и имел в своей биографии парочку статей.

- 28 сентября у 20-летнего зумера закончился договор аренды, а значит, он должен был освободить помещение, - пишет телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

Но вдруг парень решил подзаработать и, недолго думая, подал объявление о сдаче меблированной однушки за 11 тысяч рублей.

- На оное объявление реагирует 19-летняя девушка. Она приезжает посмотреть квартиру и, не спросив никаких документов, подтверждающих собственность или личность, заключает договор аренды, и передаёт мамкиному бизнесмену плату за месяц. Какого же было её удивление, когда вечером того же дня, когда она распаковывала свои вещи, в квартиру пришел настоящий хозяин с будущим арендатором, - пишет Юкраймз.

Естественно, после недолгих разбирательств девушка была изгнана из жилища. После этого она обратилась в полицию с заявлением. На предприимчивого жулика завели уголовное дело за мошенничество (159 УК).