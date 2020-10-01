Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 1 октября 2020 года составило 493

С каждым днем "тяжелых" больных становится все больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 1 октября 2020 года увеличилось еще на девять случаев, и составила 493 человека.

Такие данные приводит оперативный штаб региона. По его информации из девяти смертей три произошли непосредственно от коронавирусной инфекции. Таким образом, печальная статистика выглядит так: от коронавирусной инфекции скончались 211 человек, по иным причинам смерти – 278 человек; на экспертизе – четыре случая.

За минувшие сути число инфицированных увеличилось еще на 98 случаев и составило 13 921: Барнаул – 59, Бийск – 8, Новоалтайск – 5, Белокуриха, Яровое, Первомайский, Усть-Пристанский, Шелоболихинский районы – по 3 заболевших, Целинный район – 2, Алейск, Заринск, Рубцовск, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Завьяловский, Ребрихинский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Выписались за этот же срок 40 пациентов. Таким образом, общее число вылечившихся - 12 285. Продолжают лечение 1148 человек. «Тяжелых» больных стало еще больше – 246. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 86.