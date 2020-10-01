Сотрудницу белокурихинской мэрии будут судить за надбавки к собственной зарплате

Более 400 тысяч рублей бухгалтер присвоила себе Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае еще одна чиновница пойдет под суд за присвоение чужого имущества, следствие считает, что она незаконно прибавила себе зарплату.

Как установило следствие, с января 2017 года по декабрь 2019-го бухгалтер комитета по управлению имуществом города Белокурихи изготавливала платежные документы, в которых умышленно завышала сумму, подлежащую к перечислению в качестве ее заработной платы.

- В дальнейшем она списывала эти суммы с лицевого счета организации, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В итоге женщина смогла списать в собственный карман более 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования обвиняемая свою вину уже признала. Сейчас она ожидает суда.

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