Житель Волчихинского района забил и утопил своего друга

Мужчины поссорились из-за якобы недостойного отношения к женщине, в итоге одного из них избили и утопили Фото: Анна СЕМИНА

55-летний неоднократно судимый житель Волчихинского района обвиняется в убийстве своего друга – он избил его, а потом утопил.

Следствие установило, что инцидент произошел в один июльский день. Обвиняемый в компании своих знакомых выпивал на берегу одного из озер в Волчихинском районе. Уже в процессе «застолья» между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу: обвиняемый решил разобраться с потерпевшим по поводу его недостойного поведения к женщине.

Сначала они пыталась решить вопрос словесно, а когда устные аргументы закончились, в ход пошли кулаки. Сначала злоумышленник бросил своего соперника в воду и пытался утопить, потом отпустил и уже на берегу еще несколько раз ударил руками и ногами, а потом снова погрузил его в воду.

- Смерть 36-летнего мужчины наступила на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

На стадии предварительного следствия селянин свою вину не признал. Тем не менее, против него собрана внушительная доказательная база. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.