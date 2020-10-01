Более 60 экологических акций планируют провести в Барнауле

Акции по уборке территории будут проходить весь месяц Фото: Анна СЕМИНА

Более 60 экологических акций, в том числе по сбору мусора, веток и листвы планируют провести в Октябрьском районе Барнаула.

Акции запланированы в рамках месячника санитарной очистки города и благоустройства, сообщают в пресс-центре администрации Барнаула. Он пройдет с 1 по 31 октября. В частности Октябрьский район намерен провести более 60 акций, направленных на сбор мусора и веток, а также подготовку к зиме.

- Будут убраны территории общего пользования, зеленые зоны, скверы по улицам Смирнова, Петра Сухова, П.С.Кулагина, Воровского, Карла Маркса, проспекту Калинина и другие, -отмечают в мэрии.

Первые мероприятия состоятся уже сегодня, 1 октября. В частности уборка пройдет на улице Петра Сухова,69, на Воровского, 111, Кулагина, 25 и на улице Петра Сухова на участке от проспекта Калинина до проспекта Ленина, а также ряду других адресов. Выйти на уборку готовы более тысячи человек.