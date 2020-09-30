Наблюдательный барнаулец нашел щель в киоске и крал сладости

Воришку вычислили по видеокамерам Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали пациента Алтайского Краевого Кардиологического центра, который неоднократно похищал сладости из киоска больницы. Воришку вычислили по видеокамерам.

Как сообщает помощник прокурора Ленинского района Ольга Остапчук, с конца мая до середины июня этого года мужчина проходил лечение в краевом центре. Из-за карантина свидания и посещения родственников были запрещены, и то ли от скуки, то ли из-за большой уверенности в безнаказанности мужчина решился на кражу.

- На первом этаже учреждения располагался киоск, в котором продавались различные товары и продукты питания. Между киоском и рядом стоящим холодильником он увидел проём, через который можно было проникнуть в киоск. За время госпитализации семь раз он проникал в данный киоск и похищал различные сладости и мелкие предметы, - рассказала помощник прокурора.

Мужчина благополучно выписался из больниц, но через несколько дней его пригласили в отдел полиции. Выяснилось, что правоохранители вышли на его след, отсмотрев записи с видеокамер. На этот раз мужчине удалось избежать наказания, так как он возместил ущерб и примирился с руководством киоска.

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