Жители Алтайского края могут принять участие в акции «Стань донором. Спаси жизнь!»

Сдать кровь можно будет в Барнауле, Бийске и Рубцовске Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае пройдет социально значимая акция «Стань донором. Спаси жизнь!». В рамках проекта сдать кровь можно будет в Барнауле, а также в Бийске и Рубцовске.

По информации пресс-службы администрации края, проект реализуют при поддержке гранта президента России. В Барнауле, к примеру, с 12 по 16 октября на площади Сахарова будет работать мобильный комплекс по заготовке крови.

Принять участие в акции могут люди старше 18 лет, которые проживают в Алтайском крае более полугода и весят не менее 50 килограммов. Приходить на сдачу крови нужно сытыми.

- Каждому донору предоставят компенсацию на питание в размере пяти процентов от прожиточного минимума и справку на день отдыха, а также вручат сувенир с символикой акции, - отметили в правительстве.

Комплекс в краевой столице будет работать с 08:30 до 12:00.

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