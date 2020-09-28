Самую длинную сырную косичку сплели в Барнауле

Длина косички составила 23,1 метра Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Студенты Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий из Барнаула изготовили самую длинную сырную косичку. Они установили новый региональный рекорд.

Как сообщили в краевом управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, свое достижение молодые люди приурочили к празднованию 80-летия профессионального технического образования. Длина косички составила 23,1 метра, а весь превысил 24,2 килограмма. На приготовление у них ушло четыре часа.

Напомним, в последний раз рекорд «Самая длинная сырная косичка» в Алтайском крае установили в 2007 году. Тогда Салаирский маслосырзавод ( село Ложкино Целинного района) представил на фестивале косичку длиной 16,61 метра и почти таким же весом. Тогда достижение занесли в «Книгу рекордов России».

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