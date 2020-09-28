Финалист программы «Стальное дерево» реконструировал в Заринске школьную площадку для футбола

В день открытия на стадионе провели товарищеский футбольный матч с участием школьников, студентов Заринского политехнического техникума и волонтеров проекта Фото: предоставлено пресс-службой

Сотрудник заводской теплоэлектроцентрали Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) Станислав Архипов вместе с командой волонтеров благоустроил футбольное поле на территории средней школы №1 города Заринска.

Для этого на стадион привезли специальный грунт, сделали дренажную систему, поверхность выровняли и засеяли газонной травой, нанесли разметку. На следующем этапе изготовили и установили футбольные ворота, ограждения, судейскую вышку и табло счета, переносные стойки для волейбольной сетки и ограждения для игры в лапту.

В день открытия на стадионе провели товарищеский футбольный матч с участием школьников, студентов Заринского политехнического техникума и волонтеров проекта.

«Вместе с волонтерами и коллегами я благоустраиваю школьную территорию потому что здесь, в частном секторе, детям не доступны центральные игровые зоны, спортинвентарь скромный, а состояние стадиона оставляло желать лучшего, - рассказывает Станислав Архипов. - Я хочу дать детям, живущим в микрорайоне Лесокомбината, возможность укрепить здоровье на обновленной спортивной площадке»

Помощь в проекте финалисту оказал социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие», руководство средней школы №1, администрация города и предприниматели Заринска, коллеги и профсоюзный комитет Алтай-Кокса.

В прошлом году Станислав при поддержке фонда и волонтеров сделал на территории первой школы баскетбольную площадку со специальным бесшовным резиновым покрытием. Он установил щиты с баскетбольными кольцами, столбы для игры в бадминтон и теннис, обновил прыжковую зону.

Участники грантовой программы не только реализуют проекты, но и в качестве волонтёров курируют состояние объектов.

В 2020 году жители Заринска реализуют шесть проектов с помощью грантов программы «Стальное дерево». Программа действует на территории Заринска с 2018 года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» работники Алтай-Кокса реализовали несколько социально значимых проектов, среди которых – обустройство детских и спортивных площадок, проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида, обновление спортивного инвентаря в детском доме. С 2019 года в программе может принять участие любой житель Заринска.