Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Барнаульские мамы вышли на митинг против дистанта

Они опасаются, что это приведет к снижению качества образования и тому, что часть программы станет платной
Иван ОЛЕКСЮКИван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий
Дистант в школах

Дистант в школах

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские мамы вышли на санкционированный митинг против дистанционного образования. Дети и родители с трудом закончили прошлый год и не готовы к такому же развитию событий.

Они боятся, что введение Цифровой образовательной среды (ЦОС) приведет к тому, что детей "посадят на весь день за компьютеры", а часть программы станет платной, пишет «Толк».

Ранее сообщалось, что программа направлена прежде всего на обеспечение школ новой компьютерной техникой и высокоскоростным доступом в интернет. На это краю выделили 523 млн рублей. Это позволит почти 400 школам региона получить быстрый интернет, новую компьютерную технику и интерактивные доски.

Всего на митинг пришли более 250 человек.

- Родители также хотят, чтобы минобразования региона сделало перерасчет оплаты обучения в техникумах и вузах. Активисты настаивают на проведении круглого стола по проблеме, - сообщает издание.

Образование