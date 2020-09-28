Барнаульские мамы вышли на митинг против дистанта

Дистант в школах Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские мамы вышли на санкционированный митинг против дистанционного образования. Дети и родители с трудом закончили прошлый год и не готовы к такому же развитию событий.

Они боятся, что введение Цифровой образовательной среды (ЦОС) приведет к тому, что детей "посадят на весь день за компьютеры", а часть программы станет платной, пишет «Толк».

Ранее сообщалось, что программа направлена прежде всего на обеспечение школ новой компьютерной техникой и высокоскоростным доступом в интернет. На это краю выделили 523 млн рублей. Это позволит почти 400 школам региона получить быстрый интернет, новую компьютерную технику и интерактивные доски.

Всего на митинг пришли более 250 человек.

- Родители также хотят, чтобы минобразования региона сделало перерасчет оплаты обучения в техникумах и вузах. Активисты настаивают на проведении круглого стола по проблеме, - сообщает издание.