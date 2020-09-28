Быстро и удобно: как оплатить имущественные налоги заранее

Жители Алтайского края могут оплатить налог на транспорт, имущество и землю заранее благодаря аналогу электронного кошелька – «Единому налоговому платежу». Счет можно пополнить в любое время и на любую сумму, а налоговая самостоятельно в срок уплаты спишет деньги.

Новый сервис появился у налоговой службы в 2019 году. Российские налогоплательщики с его помощью уже погасили имущественные обязательства на общую сумму 500 млн рублей.

У сервиса «Единый налоговый платеж» есть несколько преимуществ. С его помощью можно оплатить налоги, не дожидаясь уведомления. Сервис также позволяет, не беспокоясь о своевременности оплаты, исключить ошибки при указании реквизитов и сэкономить время.

Положить деньги на электронный кошелек можно в любой момент. Сумма может быть различной, ведь излишне уплаченные средства можно оставить в качестве аванса на следующий год или просто вернуть.

Как оформить «Единый налоговый платеж»?

Для этого нужно воспользоваться сервисами ФНС России "Уплата налогов, страховых взносов физических лиц", либо "Личный кабинет для физических лиц".

Отметим, что в этом году массовая рассылка писем с налоговыми уведомлениями в Алтайском крае начнется в октябре. В «Личный кабинет физического лица» уведомления уже есть. Оплатить налоги на транспорт, землю и имущество нужно будет не позднее 1 декабря.

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Материалы разработаны в рамках Проекта Министерства финансов Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и государственной программы Алтайского края «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Алтайском крае»