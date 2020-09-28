Скрин публикации Фото: со страницы vk.com/barneos22

В Барнауле загорелась школа № 56, расположенная по улице Маяковского. По словам очевидцев, пожар произошел в классе для младшеклассников, но, к счастью, никто не пострадал. Школьников вывели из здания до прибытия спасателей, никто не пострадал.

- ЧП произошло в понедельник, 28 сентября. Прибывшие пожарные в считанные минуты обнаружили и ликвидировали возгорание, площадь которого составила около двух квадратных метров. Огнем поврежден оконный проём на первом этаж. Здание проветрили, учебный процесс нарушен не был. Причина происшествия выясняется, - сообщает региональное управление МЧС.

- Кошмар, просто. Дети перепугались, наверное, - предположила жительница города Алена Храпова в сообществе «Барнаул22».

- Вы ничего не понимаете, детям все равно, они, наоборот, там поди кричали, гори-гори ясно, чтобы не погасло, - пишет Евгений Фишер.