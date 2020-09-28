Освободившийся зэк украл 15 килограммов цветмета и снова сел

В судебном заседании осужденный вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме. Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаулец после отсидки снова загремел в колонию. Он вышел из мест лишения свободы в феврале 2020 года. Не найдя работы (а может, не очень-то и искал), в мае мужчина дважды проник на охраняемую территорию пункта приема лома металла. пробравшись под воротами.

- После чего похитил с территории предприятия 15 килограмм лома металла и другое имущество на общую сумму более 13 000 рублей. Кроме того, мужчина, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, отсоединил клеммы с аккумулятора автомобиля и похитил его. Указанными действиями он причинил ущерб в размере 4 тысячи рублей, - пишет помощник прокурора Ленинского района Барнаула Ольга Ананина.

В судебном заседании осужденный вину в совершенных преступлениях признал в полном объеме.

Ленинским районным судом г.Барнаула вынесен приговор по ч.1 ст.158 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ. Виновный осужден к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.