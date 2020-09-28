Больше 2,5 тысяч домов подключились к отоплению

Отопительный сезон начался еще 22 сентября, но многие жители до сих пор вынуждены обогревать квартиры электрическими радиаторами – до них пока не дошла очередь.

Подключить тепло должна управляющая компания по согласованию с энергетиками. На подключение одного многоквартирного дома в среднем уходит одна рабочая смена. На сегодня к теплу подключены 2596 домов.

- К теплу подключены все 186 детских садов и 39 учреждений дополнительного образования. Без отопления пока остается одна из 93 школ города и 38 из 140 медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба мэрии.

случае проблем с запуском тепла, в первую очередь необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, а также в диспетчерскую службу СГК – 59-97-15 и на круглосуточные телефоны диспетчерских в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25.