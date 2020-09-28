Футбольное поле Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле дети с ограниченными возможностями смогут заниматься футболом. В школе «Темп» (1-й Балтийский проезд, 9) открылась секция.

В нее принимают ребят от 5 до 16 лет. Их разделят на группы в зависимости от состояния здоровья и видов нарушений.

- Прийти в секцию могут слабовидящие или слепые ребята, а также дети с частичной потерей слуха, поражением опорно-двигательного аппарата и задержкой психического развития, - сообщает пресс-центр мэрии.

Тренировки будут проходить два-три раза в неделю. В группе будет заниматься до восьми человек с использованием специального оборудования, сообщает официальный сайт региона.

Тренировать юных спортсменов будет 20-летний учитель адаптивной физической культуры Никита Бабич.

- Моя задача - сделать так, чтобы дети не думали о том, что у них есть какие-то проблемы. Для каждой группы подготовлены свои интересные упражнения. Все, кто придет к нам, быстро поймут, что футбол доступен, и, уверен, полюбят его еще сильнее, - отметил он.