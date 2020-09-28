Барнаульцы жалуются на отсутствие тепла в квартирах

Вместе с тем, люди, которым уже дали тепло, жалуются, что стало жарко. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Отопительный сезон начался еще неделю назад, а отопление появилось далеко не во всех домах. Это при том, что температура уже начала опускаться до ноля.

- В доме по адресу Юрина 208 почему-то в некоторых подъездах есть тепло в батареях, правда не во всех квартирах. А в некоторых подъездах вообще нет. В управляющей компании ссылаются то на воздух в батареях на 9 этаже, то на давление в трубах, - пишут подписчики сообщества «Инцидент Барнаул».

- Все выходные без отопления, обогреватель пашет, счётчик мотает, куча денег в аптеке, УК забили, ребенок на больничном, на работу не еду, а счёт на отопление придет в полном объеме, - жалуется горожанка Жанна Клочихина.

Также жители сообщают, что нет отопления в доме по адресу Крупская, 93, где управляющей компанией является "Городской департамент ЖКХ". Вместе с тем, люди, которым уже дали тепло, жалуются, что стало жарко.

- Дали отопление. Батареи перекрыты. Дома из-за жары дышать нечем, весь день с открытыми окнами, - пишет Юлия Митяшова.