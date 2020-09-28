В Барнауле запорожец врезался в ограждение

скрин публикаци Фото: со страницы vk.com/barneos22

Сколько лет прошло, а они все еще целы! Правда, уже давно это не самые безопасные автомобили: в барнаульской Власихе "Запорожец" не вписался в поворот и врезался в ограждение моста.

А может, ходовые качества машины ни при чем, и это водитель не справился с управлением. Очевидцы опубликовали фото с места аварии в группе «Барнаул22». ДТП произошло в воскресенье, 27 сентября. О пострадавших не известно.

- Надеюсь, это не пожилому человеку стало плохо (ибо, на таких машинах вижу дедушек) и он врезался, а все мимо едут, при этом, с матами, со смехом снимают и комментируют, - пишет в паблике Александра Подкорытова.

Радует, что пострадал в этом ДТП только багажник – двигатель у них находится сзади.

- Для многих молодых, вероятно, будет откровением, что мотор сзади.... как на Порше, - заметил в комментариях к новости подписчик сообщества Евгений Диденко.