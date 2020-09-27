Больше 100 зараженных коронавирусом за сутки выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки выявлено наибольшее число инфицированных за все время наблюдения Фото: pixabay.com

Республика Алтай бьет все возможные рекорды по числу инфицированных коронавирусом. За минувшие сутки там было выявлено 107 новых случаев.

По данным оперативного штаба положительный тест на коронавирус получили 32 жителя Горно-Алтайска (в том числе один ребенок), 25 жителей Онгудайского района (в том числе двое детей), 18 жителей Кош-Агачского района (в том числе четыре ребенка), 13 жителей Майминского района (в том числе один ребенок), девять жителей Шебалинского района (в том числе один ребенок), семь жителей Турочакского района, три жителя Улаганского района.

- 46 из 107 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в 61 случае диагностированы симптомы заболевания, - сообщает источник.

Таким образом, общее число инфицированных – 3427. Больше всего ковид-положительных в Кош-Агачском районе – 1310.

Летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано. Продолжают борьбу с вирусом 868 человек, в том числе 304 в стационаре. Выписались со вчерашнего дня 34 пациента. Таким образом, полностью вылечились 2510 человек.

- Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 91679 человек. В субботу, 26 сентября, исследовано 811 проб. Под медицинским наблюдением находится 750 человек, - добавляют в оперштабе.

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