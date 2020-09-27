Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 сентября 2020 года составило 13 546

За сутки в Алтайском крае выявили еще 87 случаев коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 сентября 2020 года увеличилось еще на 87 случаев и составило 13 546.

По данным оперативного штаба, новые случаи инфицирования были выявлены в Барнауле – 45, Бийске – 13, Заринске – 7, Новоалтайске и Петропавловском районе – по 3 заболевших, в Рубцовске, Бийском, Каменском и Первомайском районах – по 2 заболевших, в Камене-на-Оби, Быстроистокском, Заринском, Калманском, Красногорском, Топчихинском, Шипуновском районах и ЗАТО Сибирском – по 1 заболевшему.

Продолжают лечение 1035 человек, из которых 959 находятся в ковидных госпиталях и еще 76 получают терапию на дому. Число тяжелых больных возросло до 195 случаев. 77 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Выписку за минувшие сутки получили еще 53 человека. Таким образом, общее число вылечившихся составило 12 110. К сожалению, за последний отчетный период увеличилось и количество летальных случаев – три человека скончались от коронавирусной инфекции и один по иной причине. За все время наблюдения таких больных умерли 470 человек.

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