Родители барнаульских школьников будут митинговать против дистанционного образования

В школе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле родители школьников проведут митинг против дистанционного обучения. Из-за карантина в новых условиях учатся уже несколько тысяч школьников, пишет “Толк”.

Барнаульские родители рассказывают, что в их группу вступают люди со всей России. Уже собрали больше двух тысяч противников дистанционки. Мамы школьников говорят, что на дистанте едва закончили прошлый год.

Одна из родительниц утверждает, что директора некоторых школ издали приказ о переводе ряда предметов предметов на электронное обучение. Например, родной язык, родная литература, ИЗО, технология, астрономия.

Однако в алтайском Минобрнауки заявили, что речь идет не о дистанте, а о современных технологиях, которые не вредят, а помогают школьникам.

Отметим, что на Алтае уже закрыли шесть школ и 209 классов - это почти девять тысяч детей. В этом случае дистанционное обучение рекомендуют, чтобы не отставать по программе.

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