В Барнауле на женщину-пешехода наехали три автомобиля

За рулем Фото: pixabay.com

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что в ДТП, которое произошло на проспекте Космонавтов в районе гипермаркета «Алтай» в четверг, 24 сентября, участвовали три автомобиля. Женщина-пешеход погибла.

По информации ведомства, на женщину наехали три автомобиля: Skoda Yeti, Лада 211440 и ВАЗ 21102. В момент аварии пострадавшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм горожанка погибла.

Ранее по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Ход и результат расследования находятся на контроле в прокуратуре Барнаула.

Напомним, несколько дней назад в интернете опубликовали ролик, на котором видно, что после аварии женщину переезжает еще один автомобиль.

В связи с ростом числа аварий в регионе начальник управления ГИБДД по краю Владислав Перцев выступил с обращением к жителям региона и призвал всех соблюдать ПДД.

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