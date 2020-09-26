Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 26 сентября 2020 года составило 466

За сутки в крае умерли семь человек с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по данным на 26 сентября скончались 466 человек с коронавирусом, в том числе 191 случай от COVID-19, 271 случай – иные причины смерти, четыре случая пока находятся на экспертизе. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

За сутки в крае умерли семь человек с коронавирусом. Из них четыре от COVID-19, трое других – иным причинам.

Напомним, число зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 13459 человек, в том числе 1019 детей до 17 лет включительно.

Из общего числа заболевших 185 случаев – завозные, в том числе 7 – из-за рубежа. 7253 случаев – по контакту с ранее заболевшими. 4284 – у больных внебольничной пневмонией, 3812 – у заболевших ОРВИ, в 5363 случаях – бессимптомное течение. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 152 и 52 соответственно.

Выздоровевших также становится больше. Их уже 12057 человек, из них за прошедшие сутки из больниц региона выписали 66 пациентов.

Отметим, что всего с начала пандемии в Алтайском крае на COVID-19 обследовали более 471 тыс. человек.

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