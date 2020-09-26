Грузовик сбил пенсионеров на Чуйском тракте под Барнаулом

Пострадавшую пенсионерку госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Первомайском районе Алтайского края вечером 25 сентября грузовик Renault сбил двух пожилых людей. Один из пешеходов умер на месте аварии. Об этом пишут в сообществе “Инцидент Барнаул”, со ссылкой на ГИБДД региона.

ДТП произошло в 8:05 на 192 километре Чуйского тракта. По предварительной информации, грузовик Renault Premium двигался со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и сбил двух человек: 83-летнего мужчину и 82-летнюю женщину. По данным ГИБДД, они переходили дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пожилой мужчина скончался на месте аварии. Пострадавшую пенсионерку госпитализировали с диагнозом сотрясение головного мозга и перелом основания черепа.

По факту ДТП проводят проверку.

Напомним, ранее в связи с ростом числа аварий в регионе начальник управления ГИБДД по краю Владислав Перцев выступил с обращением к пешеходам и автомобилистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18 погибших за неделю: глава алтайской ГИБДД обратился к жителям региона и призвал соблюдать ПДД

На дорогах региона случилось 86 аварий (подробнее)