Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 сентября 2020 года составило 13459

На сегодняшний день проходят лечение 936 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 сентября 2020 года выросло еще на 81 человека и составило 13459 случаев инфицирования. Среди зараженных, в том числе 1019 детей до 17 лет включительно, пишет оперштаб края.

Новые случаи инфицирования зарегистрировали: Барнаул – 65, Первомайский район – 4, Рубцовск – 3, Новоалтайск – 2, Бийск – 1, Заринск – 1, Камень-на-Оби – 1, Рубцовский район – 1, Топчихинский район – 1, Усть-Калманский район – 1, Целинный район – 1.

На сегодняшний день проходят лечение – 936 пациентов, из них в госпиталях находятся 930 человек, амбулаторное лечение получают еще 6 пациентов. Число тяжелобольных – 152, к аппаратам ИВЛ подключены 52 пациента.

Из общего числа заболевших 185 случаев – завозные, в том числе 7 – из-за рубежа. 7253 случаев – по контакту с ранее заболевшими. 4284 – у больных внебольничной пневмонией, 3812 – у заболевших ОРВИ, в 5363 случаях – бессимптомное течение

К счастью, количество выздоровевших также растет с каждым днем, за сутки оно увеличилось на 66 человек. С начала пандемии из больниц региона выписали уже 12057 пациентов.

Напомним, ранее мы сообщали, как чувствует себя губернатор Алтайского края, который также заболел коронавирусом.

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