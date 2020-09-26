Жителя Алтая обманули на крупную сумму при оформлении кредита

Деньги. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 44-летний сельчанин хотел оформить кредит через интернет,но наткнулся на мошенников и лишился более 65 тыс. рублей, пишет ГУ МВД России по региону.

Предварительно установлено, что мужчина, пытался оформить кредит на 300 тысяч рублей. Он подал электронные заявки в банки через интернет. Вскоре сельчанину позвонила неизвестная девушка, которая представилась менеджером интернет-банка и сообщила о возможности получения нужной суммы.

Мошенница рассказала о возможности дистанционного оформления кредита и назвала условия для его получения. В частности, следовало оплатить открытие счета, страховой полис и доставку кредитных документов на общую сумму около 65 тыс. рублей. Мужчина согласился и перевел деньги.

Получив деньги, девушка сказала, что через несколько часов курьер привезет копию договора и деньги а затем отключила телефон и больше не выходила на связь.

– В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), – добавили в МВД.

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